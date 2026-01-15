Пять человек пострадали в ДТП с рейсовым микроавтобусом в Крыму

Рейсовый микроавтобус Mercedes Sprinter опрокинулся в Красногвардейском районе Крыма, пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

На месте происшествия работают 15 спасателей и пять единиц техники. Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах.

Что именно привело к дорожно-транспортному происшествию, пока не сообщается.

Ранее 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Красноярском крае. По предварительной информации, водитель микроавтобуса нарушил дистанцию и врезался в полуприцеп-цистерну, двигавшийся в попутном направлении.