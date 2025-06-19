Школьный автобус съехал в кювет в Новгородской области

Водитель школьного автобуса не справился с управлением и съехал в кювет в Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
Автобус ехал с базы отдыха «Аленушка» в поселок Хвойная. В салоне находились 16 детей и семеро взрослых. Легкие травмы получили три человека, их осмотрели в Боровичской ЦРБ, оказали первую помощь и отпустили по домам.
Причины ДТП устанавливаются.
Ранее автобус с детьми опрокинулся в Хабаровском крае. Пострадали 12 детей от восьми до 12 лет и двое взрослых. Они получили ссадины и ушибы, их жизни ничто не угрожает.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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