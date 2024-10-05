Школьницы сбили 86-летнюю москвичку на самокате и пытались откупиться деньгами

Две школьницы на самокате сбили в Москве 86-летнюю женщину. Внучка пострадавшей Юлия рассказала в своем Telegram-канале , что бабушка упала и сломала руку.

«В мою 86-летнюю бабулю сегодня на тротуаре, со спины въехали две молодые девицы, едущие вдвоем на одной самоходной шайтан машине», — написала Юлия.

Пожилая женщина упала, порвала пальто, сумку, ударилась лицом и сломала руку. Пострадавшая отказалась вызывать скорую, внучка сама отвезла ее в травмпункт.

«После столкновения девицы остановились, извинились, сунули ей в руку пятьсот рублей и быстро ретировались», — рассказала девушка.

В итоге пострадавшую отправили в больницу, травма локтя оказалась серьезнее, чем выглядело на первый взгляд.