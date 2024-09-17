Автоэксперт Кадаков назвал штраф в 100 тысяч рублей за езду вдвоем на самокате самой действенной мерой

Недавно пользователя впервые оштрафовали за езду на электросамокате вдвоем в Москве. Такие меры — самый действенный способ бороться с нарушителями, сообщил автоэксперт Максим Кадаков в беседе с RT.

По его словам, других способов, помимо крупных штрафов, воздействовать на таких людей нет. Именно эти меры эффективны, если подобные случаи будут придаваться широкой огласке.

При этом штраф за езду вдвоем на самокате взимает компания по пользовательскому соглашению, сообщил сайт aif.ru. Вполне возможно, что кто-то из пользователей захочет оспорить этот штраф в суде, отметил Кадаков.