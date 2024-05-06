Школьницу в Башкирии избили и поставили на счетчик из-за разбитого телефона | 360°

Эксклюзив 06 мая 2024, 15:31 Школьницу в Башкирии избили и поставили на счетчик из-за разбитого телефона Башкирские школьницы избили 14-летнюю девочку и поставили ее на счетчик РИА «Новости»

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В Башкирии толпа школьниц избила 14-летнюю девочку за разбитый телефон. Пострадавшую поставили на счетчик и потребовали дополнительно 13-й iPhone. Мама девочки Алена рассказала 360.ru подробности конфликта.

По словам женщины, дочь задела руку хозяина телефона. Гаджет упал, при этом разбилась задняя панель смартфона.

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«Из-за того, что ребенок случайно задел руку собственника телефона. Телефон упал, разбилась задняя крышка. Ей дали неделю на то, чтобы возместить стоимость. Через неделю встретили, нашли, выцепили, поставили на счетчик», — уточнила Алена.

Она предоставила 360.ru скриншот переписки дочери с одной из участниц конфликта. Судя по сообщениям, девочке угрожали избиением. Ее оскорбляли и пытались вынудить отдать деньги.

Девочка старалась отстоять свою позицию и даже обвинила собеседницу в том, что некоторое время назад из-за шантажа тайком забрала деньги у своей матери. Однако доводы не помогли.

«Нужно было 5,5 тысячи рублей за неделю отдать. Если она не отдает, вот они ее избили и поставили на счетчик — по 500 рублей в день. И еще 13-й „айфон“ сверху. Угрожали избить», — рассказала собеседница 360.ru.

Дочь, пор словам женщины, избивали два человека. Еще несколько стояли рядом, издевались и смеялись, не пытаясь остановить драку.

Женщина уточнила, что переломов у ее ребенка нет. Однако лицо в ссадинах и гематомах. Она обратилась в правоохранительные органы. Вместе с дочерью ездила на прием к судмедэксперту. Также Алена планирует обратиться в Следственный комитет России и добиваться привлечения обидчиков девочки к ответственности.

Ранее у пострадавшей уже был конфликт с напавшей на нее школьницей. Тогда дочь Алены получила пощечину за оскорбления, которые с ее телефона написала подруга в адрес участницы потасовки.