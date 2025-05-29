В Адыгее полицейский спас 13-летнюю девочку, которую унесло течением реки

Полицейский в Адыгее помог школьнице, которая чуть не утонула в бурной реке Белой. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Происшествие случилось в товариществе «Весна» в пригороде Майкопа. Очевидцы позвонили в полицию и обратились за помощью — 13-летняя девочку начало уносить бурным течением во время купания в реке. Преодолеть водный поток у нее не получилось.

На место ЧП оперативно прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полицейские увидели, что ребенок был на отмели посередине реки. Рядом с ней находились парень и девушка, которые почувствовали неладное и бросились на помощь еще до приезда правоохранителей.

Полицейский отдельного батальона ППС по городу Майкопу, старший сержант полиции Алексей Бушмалев оценил ситуацию и оперативно пошел в сторону ребенка.

«Зайдя в воду, я подошел к этим гражданам, спросив у них, смогут ли они сами идти. На что мне ответили, что у девочки замерзли ноги. И самостоятельно пересечь большое сильное течение они не могут», — сказал он.

Тогда Бушмалев приказал всем взяться за руки и вместе пройти через течение. Таким образом все смогли выйти на берег. Там людей уже ждали спасатели и врачи. Медики оказали ребенку необходимую помощь. Сейчас с девочкой все хорошо.

Ранее спасатель в Приморье помог обессилевшему детенышу нерпы, который лежал на берегу местной бухты. Мужчина отнес животное в прохладный погреб своего дома, укрыл и напоил. Потом детеныша передали сотрудникам лесной охраны.