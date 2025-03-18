Школьница умерла в Подмосковье после кашля, который не проходил две недели

Третьеклассница из Клина умерла после двухнедельного кашля, который никак не проходил. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его информации, с начала марта на схожие симптомы у своих детей — кашель, красное горло и вялость — жалуются многие родители. Девочке поставили диагноз ОРВИ и продлили больничный, однако симптомы не проходили.

Накануне утром школьнице стало плохо, она начала задыхаться. Ее мама вызвала скорую, но девочка умерла до приезда врачей. Предположительно, она подавилась мокротой.

Что на самом деле это за вирус, пока установить не удалось. В школе, где учится девочка, с похожими симптомами отправили на больничный еще троих детей.

В феврале тот же Telegram-канал сообщал, что в детских поликлиниках образовались большие очереди из-за метапневмовируса. Чтобы попасть на прием, приходится ждать по нескольку часов.