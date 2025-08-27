Школьница умерла под Новосибирском после репетиции к 1 Сентября

В Бердске Новосибирской области школьнице стало плохо во время репетиции по подготовке к 1 Сентября, в итоге она умерла. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia .

По данным журналистов, девочка вместе с одноклассниками готовила танцевальный номер для праздничного мероприятия. Ее самочувствие ухудшилось еще до начала репетиции. Преподаватель и другие ученики пытались помочь, но безуспешно.

Погибшая была активной ученицей, хорошо училась и состояла в военно-патриотическом клубе. Также она занималась танцами, но перестала посещать занятия по болезни. Причину смерти сейчас устанавливают.

Ранее в Белгородской области умерла 13-летняя девочка. Ее убило током в фонтане. По факту случившегося возбудили уголовное дело и назначили судебно-медицинскую экспертизу.