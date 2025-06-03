Девочку убило током в фонтане под Белгородом

В Белгородской области следователи возбудили уголовное дело после гибели 13-летней девочки в фонтане в поселке Томаровка. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, девочка погибла днем 2 июня в центральном парке поселка Томаровка Яковлевского муниципального округа

«Во время игры на территории контактного фонтана несовершеннолетняя, предположительно, получила удар электрическим током и скончалась», — уточнило ведомство.

Уголовное дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. Следователи уже выясняют обстоятельства гибели подростка. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить точную причину смерти.

Районная прокуратура также проводит проверку. Областное надзорное ведомство держит на контроле ход расследования.

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