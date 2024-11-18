74.ru: в Челябинске 11-летний ребенок провалился в яму с кипятком, он в больнице

Ребенок провалился в яму с кипятком в Челябинске, мальчик получил серьезные ожоги и ему потребовалась операция. Подробности сообщило местное издание 74.ru .

Во дворе дома на Комсомольском проспекте была неогороженная яма. Судя по камерам видеонаблюдения, дети подошли к ней, и один из них, 11-летний мальчик, провалился в яму.

По информации источника издания, ребенок получил ожоги на 30-40% кожи ног, его отвезли в ожоговый центр. В региональном минздраве сообщили, что мальчику окажут всю необходимую помощь.

На место происшествия приехал прокурор, и только после его приезда коммунальную яму огородили.

В Санкт-Петербурге в яму с кипятком угодил автобус. На улице произошел подмыв грунта и дорожное полотно провалилось. В результате происшествия никто не пострадал.