Пропавшую месяц назад школьницу из Петербурга обнаружили в Воронеже

Пропавшую в начале марта 14-летнюю школьницу из Санкт-Петербурга нашли живой в Воронеже. Об этом сообщило издание «Вести Воронеж» со ссылкой на правоохранительные органы.

Девочка ушла из дома 3 марта, взяв с собой личные вещи. В поисках участвовали сотрудники полиции и добровольцы поискового отряда «ЛизаАлерт».

Найти подростка удалось спустя месяц. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних передали школьницу родителям.

Точное место, где подросток находилась почти четыре недели, не уточняется. По предварительным данным, девочка могла сбежать к молодому человеку.

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