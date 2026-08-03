Школьница пострадала в ДТП в Приморье

В аварии в Приморском крае пострадала 15-летняя девочка. Как рассказали в краевой полиции , причиной ДТП стал обгон.

Водитель Toyota Land Cruiser ехал со стороны Хабаровска в направлении Владивостока. По предварительным данным, во время обгона автомобиль вылетел на встречную полосу, где и столкнулся с Toyota Corolla Fielder, которая впереди поворачивала налево. Стаж водителя внедорожника — 29 лет.

Пострадала 15-летняя пассажирка универсала, которая сидела на заднем пассажирском кресле. Школьницу госпитализировали.

В отношении водителя внедорожника составили административные дела. Общая сумма штрафов может превысить 40 тысяч рублей. Кроме того, статьи предусматривают и лишение прав.

Недавно три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Дагестане. Еще троих пострадавших доставили в больницу.