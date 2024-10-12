Школьница погибла во время прогулки по заброшенному зданию в Петербурге

78.ru: школьница погибла при падении с лестницы в заброшенном здании Петербурга

Летальным исходом закончился для школьницы из Санкт-Петербурга поход с подругами для распития алкоголя в заброшенное здание. Подробности гибели девочки узнал сайт 78.ru .

Журналисты выяснили, что тело подростка нашли в особняке Черкасского в Василеостровском районе города. В минувшую пятницу, 11 октября, школьница встретилась с тремя подругами.

Компания несовершеннолетних уговорила прохожего купить им алкоголь. Точкой для распития спиртного девочки выбрали заброшенное здание на Университетской набережной.

Во время выхода из него одна из школьниц потеряла равновесие на лестнице и упала. От полученных травм она скончалась на месте.

В минувший четверг, 10 октября, семья из Подольска нашли в запертой комнате умершую дочь-школьницу. Девочка, по неподтвержденным данным, ушла к себе после проигранной партии в шахматы отцу. Мужчина якобы накричал на дочь, что ее сильно расстроило. В обстоятельствах гибели ребенка сейчас разбираются следователи.