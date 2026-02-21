Школьница под Красноярском опознала насильника спустя восемь лет

В Красноярском крае 13-летняя девочка спустя восемь лет опознала своего насильника, сообщил телеграм-канал Baza . Однако следствие полагает, что преступник уже отбывает наказание.

Летом 2025 года к Алине (имя изменено) вернулись страшные воспоминания о событии, которое произошло с ней в пять лет. Незнакомец под предлогом игры надругался над ней. После этого у девочки возникла задержка речевого развития, она так и не смогла рассказать матери о произошедшем.

Но годы спустя на прогулке семья встретила старого знакомого, в котором девочка вдруг узнала насильника. Она сразу же сообщила об этом.

Отчим набросился с кулаками на предполагаемого преступника. После потасовки пострадавший потребовал от семьи 30 тысяч рублей, угрожая заявлением в полицию. В итоге обе стороны обратились к правоохранителям.

«Адвокат утверждает, что его подзащитный не имеет отношения к преступлению», — указали в публикации.

Следствие рассмотрело версию о причастности к изнасилованию другого знакомого семьи, который уже отбывает наказание по аналогичным статьям. Осужденный педофил во всем признался и подробно описал дом, где это произошло. Но мать школьницы уверена: настоящий преступник до сих пор на свободе.

Ранее в Петербурге к 15 годам колонии строгого режима за изнасилование девочки-подростка приговорили блогера.