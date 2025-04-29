Школьница из Ростова-на-Дону пыталась продать девственность за 500 тысяч рублей

Полиция Ростова-на-Дону задержала 15-летнюю школьницу, которая сбежала из дома, чтобы продать свою девственность. Девочку остановили на пути к дому «заказчика», сообщил Telegram-канал Baza .

Мать школьницы получила от нее странное послание, в котором та написала, что находится на станции в Тихорецке за 200 километров от дома. Женщина заподозрила, что дочь завербовали, и позвонила в полицию.

Оперативники выяснили, что девочка едет в автобусе. Они позвонили школьнице и попросили дать телефон водителю. Тот высадил ее на выезде из города, где ее и встретили полицейские.

На допросе выяснилось, что девочка планировала продать в Тихорецке свою девственность. В тематической группе она познакомилась с мужчиной из Пятигорска, который хотел купить ее девственность за 500 тысяч рублей. Но девочка обманула его на счет возраста, и когда «покупатель» узнал об этом, отказался от сделки. Тогда предприимчивая «бизнесвумен» нашла другого покупателя. Мужчина из Тихорецка пообещал ей 170 тысяч рублей. На пути к нему полицейские перехватили девочку.

Студентка из Манчестера продала девственность голливудскому актеру за 1,6 миллиона фунтов стерлингов. Девушка выставила свою невинность на сайте эскорт-услуг.