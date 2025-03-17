Студентка продала девственность голливудскому актеру за 175 млн рублей

Около года назад студентка университета Лора из Манчестера продала свою девственность на аукционе. Лот достался знаменитому голливудскому актеру. Девушка рассказала Daily Mail о ночи с ним.

Девушка выросла в строгой религиозной семье, но решила ради денег отойти от правил и выставить свою невинность на сайте эскорт-услуг. Несколько месяцев она знакомилась с потенциальными клиентами и лишь в 2023 году пошла дальше.

Голливудский актер предложил больше, чем политик из Лондона и бизнесмен из Дубая, — 1,6 миллиона фунтов стерлингов (175 миллионов рублей). Несмотря на то, что этот мужчина замешан в скандале с педофильским островом Джеффри Эпштейна, Лора согласилась на ночь с ним.

«Когда моя девственность была куплена, мы договорились о дне, когда он пригласил меня в отель, чтобы я провела с ним ночь. В тот же день он привел с собой врача, чтобы заранее подтвердить подлинность моей девственности», — рассказала она.

Полученные деньги она потратила на покупку нескольких квартир и путешествия. Несмотря на благополучный исход, Лора призвала других девушек не идти на этот опасный шаг.

На Украине 19-летняя девушка выставила девственность за 50 тысяч евро (4,6 миллиона рублей). Она объяснила это желанием почувствовать себя свободней.