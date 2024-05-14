Школьница и спасавший ее мужчина утонули на Алтае | 360°

14 мая 2024, 10:24
Школьница и спасавший ее мужчина утонули на Алтае
Одиннадцатилетняя девочка и спасавший ее мужчина утонули в водоеме на Алтае
На Алтае утонули 11-летняя девочка и мужчина, который попытался ее спасти. Правоохранители приступили к проверке после случившегося, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
По данным ведомства, накануне вечером из водоема в селе Троицкое вытащили бездыханное тело 11-летней девочки.
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Предположительно, днем школьница и ее подруга гуляли на берегу реки Большая речка. Девочка зашла в воду в не предназначенном для купания месте и утонула.
Местный житель с противоположного берега увидел тонущего ребенка и бросился ему на помощь. Однако 51-летний мужчина тоже утонул.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее иномарка, в которой находились пять подростков, рухнула в реку Рощинку в Ленинградской области. В результате происшествия погибли три молодых человека.
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