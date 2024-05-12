Skoda с подростками утонула в Ленобласти. Выжили двое из пяти мальчиков | 360°

Происшествия 12 мая 2024, 16:49 Skoda с подростками утонула в Ленобласти. Выжили двое из пяти мальчиков После смертельного ДТП с утонувшей Skoda в Ленобласти возбудили дело

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Skoda c пятью подростками упала в реку Рощинку в Ленобласти. Двое молодых людей скончались, двое смогли выплыть, сообщили в аварийно-спасательной службе региона. Поиски еще одного погибшего продолжаются.

ЧП произошло минувшей ночью. В ведомстве уточнили, что два подростка выбрались из машины сами и доплыли до берега. Сейчас они в больнице.

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Двух их приятелей нашли мертвыми. Мальчиков достали водолазы поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга и передали сотрудникам полиции. Поиски третьего погибшего продолжаются, добавили представители службы.

По информации «Фонтанки», все находившиеся в машине учились в школе. Skoda принадлежала отчиму одного из подростков, сообщила изданию мать одного из выживших ребят.

По словам женщины, о ДТП она узнала от полиции — ей позвонили в два часа ночи. Мать уже ездила к сыну в больницу: пока мальчик в шоке, отвечать на вопросы у него не получается. Подростку диагностировали вывих бедра.

«Они сейчас в таком состоянии, что их о чем-то спрашивать бесполезно», — добавила собеседница «Фонтанки».

Жертвами аварии стали одноклассники ее сына. Один из подростков взял машину у отчима. Мужчина и мать этого ребенка об этом не знали — уехали отмечать день рождения.

По информации источника издания, школьники были пьяны. Алкоголь им, предположительно, купил кто-то из взрослых.

По факту смертельного ДТП уже возбудили дело, сообщили в региональном СУ СК.

По данным следствия, мальчик, который был за рулем, не справился с управлением, в итоге машина опрокинулась в Рощинку и затонула. Погибли трое подростков, двое пострадали, уточнили в ведомстве.

Расследование дела и выяснение всех обстоятельств случившегося продолжается.