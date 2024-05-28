Разработчик Горбунов назвал создание фишинговых сайтов перед ЕГЭ самой популярной схемой мошенников

Мошенники особенно активизируются перед началом ЕГЭ, обещая выпускникам отправить ответы к экзамену. Самой популярной схемой считается создание фишинговых сайтов, сообщил web-разработчик компании «Код безопасности» Константин Горбунов в беседе с ОТР.

По словам специалиста, в основном злоумышленники берут деньги и не присылают школьникам никаких файлов. Также мошенники могут отправлять своим жертвам дипфейки их друзей с предложением купить ответы к ЕГЭ.

В любом случае стоит помнить, что любые предложения облегчить сдачу экзаменов — это 100% мошенническая схема, отметил Горбунов.