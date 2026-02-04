Более двух десятков детей отравились в одной из школ в Петербурге

Более 25 детей почувствовали себя плохо после обеда в школьной столовой в Санкт-Петербурге, нескольким потребовалась госпитализация. Об этом сообщили в пресс-службе городского главка Следственного комитета.

Информацию об этом сотрудники ведомства получили из социальных сетей. Проводится доследственная проверка, в случае необходимости примут меры.

Ранее 10 детей из частного детского сада в Карабудахкентском районе Дагестана отравились угарным газом, пожаловавшись на слабость и тошноту. Один из воспитанников попал в больницу в тяжелом состоянии. Позднее министр энергетики республики рассказал, что здание подключили к газовой трубе без договора и с нарушением требований безопасности.