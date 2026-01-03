Школьники провалились под лед в Воронежской области

В Новоусманском районе Воронежской области мальчики семи и восьми лет вышли на тонкий лед, провалились в воду и погибли. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

Школьники 2 января без присмотра взрослых пошли на реку Усмань в селе Новая Усмань. Тонкий лед треснул, и мальчики утонули. Сотрудникам МЧС осталось только поднять их тела на берег.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Ленобласти компания из четырех человек, несмотря на закрытую навигацию, решила прокатиться по Новоладожскому каналу. Лодка перевернулась, большинство погибли.