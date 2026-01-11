Школьникам Владивостока разрешили не ходить на учебу из-за снежного шторма

Во Владивостоке из-за непогоды отменили занятия в школах и детсадах

Посещение школ, детских садов и учреждений дополнительного образования 12 января объявили во Владивостоке необязательным в связи с мощными снегопадами. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

В администрации уточнили, что все муниципальные учреждения продолжат работать, но пропуск занятий в этот день не будет считаться прогулом.

«Решение принято в связи с прошедшим снегопадом», — подчеркнули в пресс-службе.

За 10 января во Владивостоке выпала месячная норма осадков, высота сугробов в некоторых района достигла 25 сантиметров. Городские службы перевели на круглосуточный режим работы для ликвидации последствий снежного шторма. Несмотря на непогоду, воздушная гавань Владивостока продолжила работать.