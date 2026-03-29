Школьника доставили в больницу после ДТП во дворе дома в Москве

Авария произошла во дворе дома по Болотниковской улице. Мальчик бежал к подъезду, когда на него наехал автомобиль.

Ребенка госпитализировали. Правоохранительные органы начали процессуальную проверку, прокуратура Южного административного округа проконтролирует ее проведение.

Похожий случай произошел в Омске на перекрестке улиц 24-й Северной и 11-й Амурской. Автомобиль Kia после столкновения с Nissan вылетел на тротуар и сбил двух подростков. Они получили травмы, их увезли в больницу. Госавтоинспекция в рамках проверки установит все обстоятельства ДТП.