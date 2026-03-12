Школьник выстрелил в лоб однокласснику из пневматики под Екатеринбургом

В Верхней Пышме ученик пятого класса принес на уроки пневматический пистолет и, решив поиграть с оружием, случайно выстрелил в лоб однокласснику. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мальчик выжил. Надзорное ведомство проводит свою проверку и держит на контроле доследственную.

Ранее жителя Тобольска приговорили к году ограничения свободы за случайное убийство жены. По материалам дела, мужчина чистил охотничье ружье, не разрядив его, и случайно выстрелил в супругу, сидевшую к нему спиной. Он сам вызвал скорую помощь, но женщина скончалась на месте происшествия. Подсудимый полностью признал вину.