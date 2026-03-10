Житель Тюменской области случайно застрелил жену во время чистки ружья

Житель Тобольска Тюменской области случайно выстрелил в супругу и получил год ограничения свободы за непредумышленное убийство. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу судебной системы региона.
Установлено, что мужчина чистил двуствольное охотничье ружье и случайно произвел выстрел в сторону стола. Спиной к нему сидела жена. Женщина получила сквозное огнестрельное ранение и скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Супруг полностью признал вину. Он назвал случившееся роковой случайностью.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте