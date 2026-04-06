Школьник выбросил из окна 40 тысяч долларов после звонка мошенников

В Москве юноша выбросил из окна 40 тысяч долларов, их забрали мошенники

В московском районе Перово 17-летний школьник выбросил из окна 40 тысяч долларов, которые принадлежали его матери. Об этом сообщил телеграм-канал «112» .

В субботу 17-летний сын приехал к матери. Пока она готовила на кухне ужин, подросток находился в комнате. Через некоторое время он сказал, что плохо себя чувствует, и ушел спать.

Позже женщине написал неизвестный. Он прислал фотографию домашнего сейфа.

«Не хочешь ли ты вернуть деньги?» — спросил он.

Она испугалась и подбежала к тайнику. Он был пуст, все сбережения исчезли.

Подросток признался, что поверил мошенникам. Пока мама была занята, он сложил деньги в сумку и выбросил ее из окна. Внизу, по словам женщины, уже ждал сообщник аферистов. Москвичка незамедлительно обратилась в полицию.

Ранее в столице задержали четверых подростков за помощь мошеннической ОПГ, промышлявшей хищениями денег через массовые телефонные атаки. В группировку входили по меньшей мере 29 человек: администраторы, операторы, активаторы и курьеры.