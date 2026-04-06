Школьник выбросил из окна 40 тысяч долларов после звонка мошенников
В московском районе Перово 17-летний школьник выбросил из окна 40 тысяч долларов, которые принадлежали его матери. Об этом сообщил телеграм-канал «112».
В субботу 17-летний сын приехал к матери. Пока она готовила на кухне ужин, подросток находился в комнате. Через некоторое время он сказал, что плохо себя чувствует, и ушел спать.
Позже женщине написал неизвестный. Он прислал фотографию домашнего сейфа.
«Не хочешь ли ты вернуть деньги?» — спросил он.
Она испугалась и подбежала к тайнику. Он был пуст, все сбережения исчезли.
Подросток признался, что поверил мошенникам. Пока мама была занята, он сложил деньги в сумку и выбросил ее из окна. Внизу, по словам женщины, уже ждал сообщник аферистов. Москвичка незамедлительно обратилась в полицию.
Ранее в столице задержали четверых подростков за помощь мошеннической ОПГ, промышлявшей хищениями денег через массовые телефонные атаки. В группировку входили по меньшей мере 29 человек: администраторы, операторы, активаторы и курьеры.