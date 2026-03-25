Четверых подростков задержали в Москве за помощь мошенникам

Четверых подростков задержали в Москве за помощь мошеннической ОПГ, промышлявшей хищениями денег через массовые телефонные атаки. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко .

По ее словам, всего в группировку входили по меньшей мере 29 человек: администраторы, операторы, активаторы и курьеры. Для своих черных дел они пользовались сим-боксами. Их задержали и предъявили обвинения. Однако следователи считают, что к этим преступлениям могут быть причастны и другие люди, поэтому расследование продолжается.

Кроме того, еще один подросток, и тоже в Москве, облил банкомат бензином и поджег. При этом он сам получил сильные ожоги и попал в больницу. Следователи выяснили, что школьник познакомился в интернете с девушкой. После этого ему стали писать неизвестные, представившиеся сотрудниками ФСБ, и угрожать уголовной ответственностью якобы за сотрудничество с украинскими спецслужбами.

Также завершилось следствие по делу о поджоге кинозала в торговом центре «Авиапарк» в ноябре прошлого года. Только по счастливой случайности тогда никто не пострадал.

«В действительности единственно верное решение — это игнорирование указаний неизвестных лиц и сообщение в правоохранительные органы о произошедшем», — подчеркнула Петренко.

Ранее в Управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями в очередной раз напомнили, что настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не дают указаний по телефону или в мессенджерах, не просят «поучаствовать в операции» или тем более что-то поджечь.