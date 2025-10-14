Школьник в Петербурге заплатил одноклассникам, чтобы его не буллили

СК: в Петербурге школьник заплатил одноклассникам 75 000, чтобы его не буллили

В Санкт-Петербурге 11-летний школьник передал одноклассникам 75 тысяч рублей за то, чтобы избавиться от систематических издевательств. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по городу

Мать подростка обратилась в полицию после исчезновения крупной суммы денег из дома. Следователи начали доследственную проверку по факту произошедшего.

Расследование ведется в отношении учащихся одной из школ Кировского района. Правоохранительные органы выясняют мотивы и степень вины всех причастных к ситуации детей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту возможного вымогательства.

