Школьник умер после тренировки в Воронежской области

СК завел дело после смерти школьника на спортивной тренировке в Семилуках

В городе Семилуки 10-летний мальчик умер после спортивной тренировки. Следственный комитет по Воронежской области завел уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

Силовики ведут производство по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По предварительным данным, 15 июня ребенок внезапно упал и потерял сознание. Его доставили в больницу, где он скончался, несмотря на своевременно проведенные реанимационные мероприятия.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли необходимые документы, расследование продолжается.

Источник «Известий» отметил, что ЧП случилось после завершения тренировки, тренер сразу попытался оказать первую помощь. В детстве у школьника была задержка развития, а также проблемы с нервной системой и сердцем.

Ранее в Ленинградской области мужчина умер после тренировки по хоккею.