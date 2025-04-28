Школьник сорвал планы неудачливого взломщика квартиры в Люберцах

В подмосковных Люберцах неизвестный попытался проникнуть в чужую квартиру, но его планы сорвал возвращавшийся с занятий ребенок. Подробности сообщил newsalert.ru .

Мальчик рассказал, что, вернувшись из учебного заведения и подойдя к своей квартире, увидел подозрительного мужчину, одетого в темную бейсболку и солнечные очки. Незнакомец возился с замком и разговаривал по телефону. Заметив школьника, злоумышленник бросил фразу: «Ну, все», закончил беседу и сунул инструменты в карманы, отступив от двери.

Юный очевидец, приняв мужчину за мастера, вызванного починить ручку двери, поздоровался с ним, вошел в квартиру, заперев дверь изнутри, и сразу оповестил мать о случившемся. Теперь в ситуации разбираются правоохранители.