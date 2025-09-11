Школьник прыгнул в реку с самокатом и рюкзаком в Москве

Восьмилетнего мальчика спасли в Москве после прыжка в реку

Восьмилетний ребенок прыгнул в воду в одежде с рюкзаком и самокатом на 66-м километре МКАД. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Мальчика успели вытащить, сейчас его везут в яхт-клуб, чтобы его осмотрели медицинские работники.



По неподтвержденным данным, школьник пытался свести счеты с жизнь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным Telegram-канала Mash, мальчик убежал от мамы и решил прыгнуть в Москву-реку. На помощь ребенку кинулись проезжавшие на катере люди.

Они быстро сориентировались и спасли школьника.

Ранее в Пензенской области шестилетняя девочка упала с пешеходного мостика в реку Сердобу. Очевидцы не успели вытащить ребенка.