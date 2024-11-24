Школьник попал в реанимацию после аварии на картинге в Петербурге

78.ru: мальчик оказался в реанимации после аварии на картодроме Петербурга

Поездка по картодрому в спортивно-развлекательном центре Primo Karting Санкт-Петербурга закончилась для девятилетнего любителя гонок аварией и реанимацией. Об этом сообщил сайт 78.ru .

По данным издания, школьник приехал погонять на машинах из Пушкино. В ходе поездки мальчик не справился с управлением и врезался в ограждение. Его забрали в больницу прибывшие на место врачи.

Медики диагностировали у ребенка серьезные травмы, выявили ссадины и ушибы. Они приняли решение, что в таком состоянии школьника лучше разместить в реанимации.

Правоохранители начали проверку всех обстоятельств несчастного случая.

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил о госпитализации 14-летнего подростка после удара током. Он пояснил, что школьник забрался на крышу поезда, где схватился за питающий состав провод. Юношу в тяжелом состоянии поместили в реанимацию одной из городских больниц.