В Ростове-на-Дону 14-летний подросток попал в реанимацию из-за удара током. Он залез на крышу вагона и коснулся высоковольтного электрического провода, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.
Полазать по вагонам подросток решил в Железнодорожном районе на улице Амбулаторной. Логвиненко сообщил, что он забрался на крышу железнодорожного поезда, получил удар током от высоковольтного электрического провода и упал.
«В тяжелом состоянии он доставлен в реанимацию. Призываю родителей быть предельно внимательными к досугу своих детей и обязательно разъяснять правила поведения», — сказал чиновник.
Похожий случай произошел в Москве. Зацепер умер от удара током, находясь на крыше вагона электрички на Павелецком направлении Московской железной дороги. Его тело лежало около токоприемника.
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В Ростове-на-Дону подросток ударился током на крыше поезда
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