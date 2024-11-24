В Ростове-на-Дону подросток ударился током на крыше поезда

В Ростове-на-Дону 14-летний подросток попал в реанимацию из-за удара током. Он залез на крышу вагона и коснулся высоковольтного электрического провода, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале .

Полазать по вагонам подросток решил в Железнодорожном районе на улице Амбулаторной. Логвиненко сообщил, что он забрался на крышу железнодорожного поезда, получил удар током от высоковольтного электрического провода и упал.

«В тяжелом состоянии он доставлен в реанимацию. Призываю родителей быть предельно внимательными к досугу своих детей и обязательно разъяснять правила поведения», — сказал чиновник.

Похожий случай произошел в Москве. Зацепер умер от удара током, находясь на крыше вагона электрички на Павелецком направлении Московской железной дороги. Его тело лежало около токоприемника.