Школьник из Подмосковья уехал с незнакомцем и пропал

Полицейские и волонтеры ищут 17-летнего подростка из Солнечногорска, который пропал после поездки в Ростовскую область. Об этом «Российской газете» сообщила его сестра.

По словам родственницы, юноша выехал из Солнечногорска 25 августа. В машине вместе с ним ехали другие попутчики. Водитель рассказал, что высадил подростка вечером 26 августа в Аксае в Ростовской области. После этого он перестал выходить на связь.

«Брат с южными регионами не был связан, и мы не понимаем, зачем он туда ехал и куда конкретно направился», — отметила собеседница издания.

Последний раз подросток разговаривал с родственниками 25 августа, когда находился на репетиции перед 1 сентября. Он сообщил, что ему срочно нужно домой.

На следующий день после исчезновения школьника сестра подала заявление в полицию. Благодаря детализации звонков выяснилось, что поездка была через сервис поиска попутчиков — от Москвы в сторону Краснодара.

Сейчас поисками подростка занимается полиция Подмосковья и Ростова-на-Дону, волонтеры и активисты. У школьника с собой был ноутбук, паспорт и черный портфель.

