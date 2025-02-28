Школьник из Петербурга сломал позвоночник из-за найденного родителями вейпа

«Mash на Мойке»: в Петербурге школьник выпал с 6-го этажа из-за найденного вейпа

Шестиклассник из Санкт-Петербурга выпал с шестого этажа, пытаясь сбежать от родителей, которые нашли у него вейп. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Когда мать обнаружила электронную сигарету, между ней и мальчиком началась ссора, во время которой школьник выбежал из квартиры.

Через какое-то время отец нашел его сидящим на эвакуационной лестнице между пятым и шестым этажами. Увидев мужчину, подросток попытался скрыться, но не удержал равновесие и упал.

Мальчика в крайне тяжелом состоянии отправили в больницу. У него перелом позвоночника, теменной и височной костей, ушиб головного мозга, разрыв печени и почки. Семья у него была благополучной, на учете никто не состоял.

В начале февраля президент Владимир Путин подписал закон, по которому за продажу детям и подросткам вейпов табачные лавки будут платить до двух миллионов рублей штрафа.