Путин подписал закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов и табака

Президент Владимир Путин подписал закон о штрафах до двух миллионов рублей за продажу табака, вейпов и кальянов несовершеннолетним. Документ разместили на сайте опубликования правовых актов.

За продажу табачной продукции детям граждан граждане будут платить штраф от 200 до 300 тысяч рублей, должностные лица — от 500 до 700 тысяч рублей, а юридические лица — от 1,5 до 2 миллионов рублей.

Также российский лидер подписал закон о продаже несовершеннолетним опасных газосодержащих товаров бытового назначения. К ним относятся баллончики со сжиженным газом для заправки зажигалок. За продажу детям таких товаров граждан оштрафуют на сумму от 40 до 60 тысяч рублей, должностных лиц — от 150 до 300 тысяч рублей, а юридических — от 400 до 600 тысяч.

Ранее глава государства подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2025 году. Согласно документу, резервисты будут проходить сборы в ВС России, войсках Нацгвардии и ФСБ.