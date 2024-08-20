Школьник из Краснодара разбился на электросамокате под Петербургом

Под Санкт-Петербургом школьник разбился, катаясь на электросамокате. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

ЧП произошло в поселке Парголово. Десятилетний ребенок приехал туда из Краснодара в гости к бабушке и другим членам семьи. Он взял электросамовар у родственников и отправился кататься на нем без присмотра взрослых.

Школьник не справился с управлением и влетел в канаву в Михайловке. От полученных травм 10-летний мальчик скончался в машине скорой помощи.

По данным канала, главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу уже начало доследственную проверку. Эксперты изъяли самокат, в результате которого разбился ребенок.

Сына участницы реалити-шоу «Дома-2» Алены Рапунцель недавно сбил электросамокатчик. Мужчина врезался в ребенка, который стоял на автобусной остановке вместе с бабушкой. Мальчик получил черепно-мозговую травму.