Школьник из Екатеринбурга сбежал из дома из-за низкой скорости интернета

В Екатеринбурге подросток сбежал из дома из-за низкой скорости интернета. Об этом сообщил источник Ura.ru в правоохранительных органах.
До исчезновения 13-летний школьник поссорился с отцом. Через некоторое время ребенок отправил маме сообщение из торгового центра и отключил телефон.
Рост мальчика — около 150 сантиметров. У него светлые волосы и голубые глаза. На мальчике была черная одежда. К поискам школьника подключили волонтеров и правоохранителей.
Ранее в Пскове пропала мать четверых детей Ольга Воробьева. Он ушла из дома 10 ноября, оставив свой телефон дома. Полицейские выяснили, что женщина купила билет на поезд в Великие Луки.
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