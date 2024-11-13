Мать четверых детей пропала в Пскове

В Пскове пропала Ольга Воробьева, мать четверых детей. Об этом «Псковской ленте новостей» сообщили в поисковом отряде «След».

Женщина ушла из дома 10 ноября в 11:00, с тех пор ее никто не видел. Полиция выяснила, что Ольга купила билет на поезд в Великие Луки, который прибыл в город в 19:10. Родственники сообщили, что женщина оставила телефон дома.

Близкие также рассказали, что Ольга страдает психическим расстройством. У женщины дома остались четверо детей, один из которых инвалид. Ольгу разыскивает полиция и волонтеры поисковых отрядов.

Полицейские нашли пропавшую 24 октября в Кемерове 13-летнюю школьницу. Девочка находилась в квартире у знакомых. О пропаже мать сообщила в полицию только 9 ноября.