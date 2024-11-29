Школьник из Балашихи стрелял по мишеням и попал себе в голову

Shot: Подросток из Балашихи получил пулю в висок во время стрельбы по мишеням

Школьник из Балашихи купил пневматический пистолет и решил развлечься, стреляя по мишеням. Но все едва не обернулось трагедией: одна из пуль срикошетила и попала ему в висок, сообщил Telegram-канал Shot .

По предварительным данным, оружие подросток приобрел на маркетплейсе. Мишени смастерил из пенопласта. Дождавшись, когда родители уйдут из дома, мальчик стал упражняться в стрельбе.

Когда отец и мать вернулись, то увидели на голове мальчика огромную шишку и вызвали скорую. Школьника поместили в больницу, хирурги извлекли из его виска пулю. Сейчас подросток проходит курс восстановления в больнице.

Ранее в Видном игрушечная пуля попала ребенку в ухо. Трехлетний мальчик играл с игрушечным пистолетом и случайно выстрелил себе в голову, из-за чего пуля застряла в наружном слуховом проходе.

Подмосковные врачи вытащили инородный предмет и спасли ребенка от возможных осложнений.