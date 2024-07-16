Ребенка с игрушечной пулей в ухе спасли в больнице в Видном

Родители трехлетнего ребенка, у которого возникли жалобы на боль и наличие инородного предмета в ухе, спасли в больнице Водного. Специалисты оказали высококвалифицированную помощь и помогли достать объект из организма.

В процессе обследования врачи выяснили, что ребенок играл с игрушечным пистолетом и, нечаянно нажав на курок, попал себе выстрелом в ухо. Пуля застряла в наружном слуховом проходе.

«Своевременное удаление инородного тела спасло юного пациента от возможных внутричерепных патогенных осложнений, таких как снижение слуха, возникновение пролежней слухового прохода и вторичной бактериальной инфекции», — рассказал врач-оториноларинголог из Видновской больницы Рауль Тен.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его слуховые органы функционируют нормально. Специалисты настоятельно рекомендуют не пытаться самостоятельно извлекать мелкие предметы из уха или носа, поскольку это может вызвать их дальнейшее продвижение в организме. В случае подобных ситуаций наилучшим решением будет оперативно обратиться за медицинской помощью.

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