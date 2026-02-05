Школа под Красноярском возобновила работу после нападения. Вахтершу уволили

Вахтершу школы под Красноярском уволили после нападения ученицы

В Красноярском крае возобновила работу школа, где школьница ранил ножом сверстницу. Вахтершу уволили, сообщила ТАСС руководитель управления образования Кежемского района Галина Секурцева.

«Кадровое решение принято», — добавила она.

Районное управление образование проводит проверку пропускного режима, осуществляется профилактическая работа.

Ранее источник агентства сообщил, что женщина-вахтер отказалась смотреть камеры видеонаблюдения, когда дети сообщили ей о девочке с ножом. Сотрудница образовательного учреждения не нажала тревожную кнопку.

Школьница пыталась напасть на учителя 3 февраля, но ей помешали одноклассники. Позже она ранила сверстницу.