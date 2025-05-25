«Школа на школу». Выпускники в Казани устроили массовую драку на последнем звонке

В Казани выпускники устроили массовую драку. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем» .

По словам очевидцев, в день последнего звонка нарядные выпускники устроили потасовку на улице Толстого. Все произошло на набережной. Как уточнил один из горожан, ребята устроили драку «школа на школу».

При этом неизвестно, по какой причине началась массовая драка. Прохожие молодых людей пытались разнять. Издание уточнило, что ни в полицию, ни в больницы никто не обращался.

«По факту потасовки между группой молодых людей УМВД по Казани проводится проверка», — сообщило издание со ссылкой на управление МВД по городу.

Ранее певец Ярослав Дронов представил новый клип на песню «Первая любовь», посвященную российским выпускникам. В его начала возлюбленная артиста Екатерина Мизулина ударила артиста по лицу подаренным ей роскошным букетом.