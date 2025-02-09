Шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на 9-м этаже в Новой Москве

Оставшийся без присмотра шестилетний ребенок выпал из окна квартиры в Новой Москве. Девочка погибла, сообщили РЕН ТВ в прокуратуре Москвы.

«Девочка, оставшись на непродолжительное время без присмотра взрослых, подошла к окну, облокотилась на москитную сетку и выпала с высоты девятого этажа», — сообщили в надзорном ведомстве.

Девочка скончалась на месте от полученных травм. Прокуратура начала проверку по факту гибели ребенка.

В январе маленькая девочка устроила шоу — прогулялась по карнизу на третьем этаже многоквартирного жилого дома на севере Москвы. Ребенок примерно четырех лет гулял по карнизу, из окна выглядывал ее брат. Девочка была немного одета, а брат был совсем раздет, отметили очевидцы.