Шестилетняя девочка сломала позвоночник в детсаду в Петербурге

Шестилетняя воспитанница детского сада получила травму позвоночника при катании на качелях, следователи уже проводят проверку. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следователи проводят проверку в рамках уголовного дела по статье о халатности. Они уже установили, что девочка травмировалась 5 июня.

В рамках проверки проведут экспертизу, чтобы установить степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего ребенка. Кроме того, следователи оценят действия работников детсада.

До этого Telegram-канал Shot сообщил, что девочка качалась на качелях-балансире вместе с мальчиком. В какой-то момент он резко встал, а она упала. Сотрудники детсада ничего не сообщили родителям, поэтому они решили, что их дочь просто ушиблась. В больницу они обратились только через два дня. Врачи диагностировали множественные переломы грудного отдела позвоночника.

«Девочка больше чем на полгода прикована к постели, ей предстоит серьезная и длительная реабилитация. Мама пострадавшей обвиняет воспитательницу группы в том, что она недосмотрела за детьми», — уточнил канал.

Заведующая детсадом признала вину своей подчиненной, но заявила, что матери ребенка якобы рекомендовали обратиться в больницу. Последняя же рассказала, что педагоги и местный педиатр отговаривали ее от рентгена и обращения к медикам.

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