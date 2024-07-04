Петербурженке откусили мизинец в фитнес-клубе

Посетительница фитнес-клуба в Санкт- Петербурге откусила палец женщине. Пострадавшая рассказала «Пятому каналу» , что спортсменка так отреагировала на то, что к ней повернулись спиной.

«Я вышла только из душа. У нас ящички вместе. И я повернулась пятой точкой к ней. Ей это не понравилось», — рассказала женщина.

После этого последовал удар по голове и петербурженка решила защищаться. В ходе потасовки посетительница фитнес-клуба откусила ей мизинец

Первую помощь пострадавшей оказали другие клиентки, после чего ее отвезли в больницу. Нападавшая спокойно ушла из фитнес-центра.

Врачи заявили, что из-за микробов во рту откусившей палец женщины мизинец уже не пришить. Она планирует написать заявление в полицию.

Похожий случай произошел в Москве. В одном из столичных ночных клубов от зубов буйного посетителя пострадал охранник. Нетрезвый гость затеял драку с сотрудником заведения и откусил ему часть пальца.