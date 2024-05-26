Шестилетний ребенок пропорол живот на теннисном корте в Сочи

В Сочи шестилетний ребенок погиб на глазах у родителей. Как сообщил Telegram-канал Shot, мальчик распорол живот на теннисном корте.

Семья, по данным канала, отдыхала в одном из санаториев. Вечером 25 мая взрослые — 34-летний постоялец и его жена — вместе с сыном пришли на теннисный корт.

Пока они играли, мальчик был рядом. В какой-то момент он выбежал, налетел на металлическую ручку для натяжения сетки и серьезно поранился.

Ребенка срочно доставили в медпункт. Спасти его не сумели. По факту случившегося, отметил Shot, начали проверку.

Отец погибшего мальчика в беседе с Telegram-каналом заявил, что у него есть вопросы как к правилам безопасности, так и к действиям персонала санатория.

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