«Мог погибнуть от кровотечения». В Подмосковье спасли подростка с ножевым ранением

В Раменской больнице спасли подростка с ножевым ранением и большой кровопотерей

Врачи Раменской больницы спасли 14-летнего подростка с ножевым ранением и большой кровопотерей. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья .

Школьника госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. У него выявили колото-резаную рану на спине с повреждением почки, тонкой кишки и массивным кровотечением.

За жизнь пострадавшего боролись дежурные хирурги, врачи урологического и реанимационного отделений, а также переливания крови.

«Ранение было настолько опасным, что ребенок мог погибнуть от сильнейшего кровотечения и дальнейших осложнений», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов.

Хирурги ушили раны почки и тонкой кишки, удалили гематомы забрюшинного пространства и брюшной полости. Благодаря этому удалось найти и локализовать все повреждения и спасти пациента.

«Операция длилась около двух часов. Помимо этого, пациенту провели переливание полутора литров компонентов крови», — уточнил специалист.

С помощью препарата, состоящего из компонентов крови, медики смогли купировать развитие ДВС-синдрома. Так называют состояние, связанное с образованием тромбов в сосудах.

Сейчас пациента уже выписали на амбулаторное лечение, он чувствует себя хорошо.