Шестилетний мальчик погиб от удара током в Красноярском крае

В Абанском районе Красноярского края возбудили уголовное дело после гибели шестилетнего мальчика от удара током. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

Ребенок погиб утром 20 июня. По предварительной информации, мальчик играл во дворе частного дома, пока его мама работала в огороде неподалеку.

Во время игры ребенок упал на бытовой мусор, где в том числе были и металлические предметы. Также там лежал поврежденный провод от удлинителя, подключенный к электросети.

От удара током мальчик скончался на месте происшествия. Правоохранители завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.