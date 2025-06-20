Шестилетний мальчик погиб от удара током в Красноярском крае
В Абанском районе Красноярского края возбудили уголовное дело после гибели шестилетнего мальчика от удара током. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.
Ребенок погиб утром 20 июня. По предварительной информации, мальчик играл во дворе частного дома, пока его мама работала в огороде неподалеку.
Во время игры ребенок упал на бытовой мусор, где в том числе были и металлические предметы. Также там лежал поврежденный провод от удлинителя, подключенный к электросети.
От удара током мальчик скончался на месте происшествия. Правоохранители завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.
Ранее стало известно, что четырехлетний ребенок погиб, упав в колодец с водой на территории садового товарищества «Полесье» в Троицком административном округе Москвы.
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