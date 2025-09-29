Шестилетний мальчик из Братска поджег дом во время игры с зажигалкой

В Иркутской области шестилетний мальчик играл с зажигалкой, когда остался один дома. В результате он чуть не спалил всю многоэтажку, сообщила пресс-служба МЧС.

ЧП произошло в Братске — ребенок поджег бумагу в мусорном ведре и не смог потушить огонь. Пламя распространилось, и мальчик выбежал на улицу. Неравнодушные прохожие вызвали пожарных.

«Из задымленного подъезда самостоятельно вышли четыре человека», — отметили в пресс-службе.

Приехавшие на место огнеборцы потушили пожар, в результате ЧП никто не пострадал. МЧС призвало граждан не оставлять детей без присмотра и убирать спички и зажигалки подальше.

Ранее пожар разгорелся в Воскресенске, в частном доме на Федотовской улице. Спасатели потушили возгорание на площади 100 квадратных метров. Жертвами пожара пожара стали два человека.

По данным источника, местные жители слышали ночью звук, напоминающий бензопилу, и резкий хлопок. По их словам, утром на фоне пожара прозвучали взрывы.